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  3. Teşkilat 13. bölüm full, tek parça izle |TRT 1 Teşkilat 13. bölüm canlı izle

Teşkilat 13. bölüm full, tek parça izle |TRT 1 Teşkilat 13. bölüm canlı izle

TRT 1 kanalında ekranlara gelen dizi Teşkilat bu akşam saat 20:00'de 13. bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen bölümü kaçırmak istemeyenler için Teşkilat 13. bölüm full, tek parça izle |TRT 1 Teşkilat 13. bölüm canlı izle linklerine haberimizde yer verdik...

Teşkilat 13. bölüm full, tek parça izle |TRT 1 Teşkilat 13. bölüm canlı izle

Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi TRT 1 ekranlarına kilitleyen dizi Teşkilat 13. bölümü bu akşam yayınlanıyor. Büyük bir merakla yeni bölümü bekleyen izleyiciler için haberimizde canlı izleme linklerine yer verdik. Teşkilat 13. bölüm full, tek parça izle |TRT 1 Teşkilat 13. bölüm canlı izle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

TEŞKİLAT 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 TEŞKİLAT 13. BÖLÜM CANLI İZLE

Teşkilat dizisinde son bölümde yine heyecan doruktaydı. Leyal’in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar. 

Fadi’nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.

Ceren ise  ekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur’a ulaşır. Zehra’yı deşifre etmek için kızı Yağmur’u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye’ye karşı  büyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.

Saldırı planında Fadi’nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi’dir! Bu gelişme, Fadi’nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!

TEŞKİLAT 13. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 TEŞKİLAT 13. BÖLÜM CANLI İZLE

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