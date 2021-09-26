Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sevilen dizi teşkilat yeni sezona başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında yerini alan dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Teşkilat 15. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TEŞKİLAT 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur. Aradan geçen süreçte her yerde Serdar’ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya’da rastlayıp harekete geçer. Zor durumdaki Serdar’ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar’ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan



Şirket, Fadi’nin ölümünün ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu 6. Bölge’ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım’dır. Yıldırım’ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.

TEŞKİLAT 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 TEŞKİLAT 15. BÖLÜM İZLE