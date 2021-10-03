TIMS&B Productions yapımına ait TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Teşkilat 16. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 16. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TEŞKİLAT 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 TEŞKİLAT 16. BÖLÜM CANLI İZLE

Teşkilat’ın yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 TEŞKİLAT 16. BÖLÜM CANLI İZLE