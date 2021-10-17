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Teşkilat 18. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 18. bölüm canlı izle

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal’in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Teşkilat 18. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 18. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Teşkilat 18. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 18. bölüm canlı izle

Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın başrollerinde olduğu TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.  komisyon toplantısında Simon’a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edileceği bu bölümde neler olacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Teşkilat 18. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 18. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TEŞKİLAT 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 TEŞKİLAT 18. BÖLÜM CANLI İZLE

Teşkilat'ın 18. bölümünde komisyon toplantısında Simon’a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal’in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir. 

Teşkilat 18. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 18. bölüm canlı izle

Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar’ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir. 

TEŞKİLAT 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 TEŞKİLAT 18. BÖLÜM CANLI İZLE

Teşkilat 18. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 18. bölüm canlı izle

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