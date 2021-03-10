Teşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Görev dönüşlerinde seni ne kadar özlediğini söyler miydi?

Yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Teşkilat dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gizli görev için tüm sevdiklerine karşı ölüm haberi verilmesini kabul eden alanlarında başarılı istihbaratçılardan Serhat hakkında flaş bir gelişme yaşanır. İşte Teşkilat 2. bölüm fragmanı...

İstihbaratın gözdelerinden Serhat, kurulacak ekibin başına getirilmesi düşünülürken aşk yaşadığı kız arkadaşının başka bir istihbarata çalışan bir ajan olduğu ortaya çıkar. Bu gelişmenin üzerine apar topar sorguya alınan Serhat, bir güven teştine tabi tutulacaktır.

Bunu atlatan Serhat, diğer ekip üyelerinin arasına geldiğinde tepkiye neden olur ve kendisinin de kız arkadaşıyla bir olduğu düşünür. ancak kısa sürede kaynaşırlar ve bu yüzleştiği gerçek karşısında yaşadığı aşkın bir yalan olduğunu öğrenen Serhat, görevine dört elle sarılır. Kovalamacanın yaşandığı aksiyon dizisi yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek gibi görünüyor.

İşte Teşkilat 2. bölüm fragmanı...