Teşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar, tüm hikayeyi anlatıyor!

TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serdar Kılıçarslan, Mete Bey tarafından teşkilatta göreve başlatılsa da Zehra, Serdar'a şüphe ile yaklaşır. Serdar ise olan biteni herkese anlatmaya başlar.