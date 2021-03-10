Teşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar, tüm hikayeyi anlatıyor!
TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serdar Kılıçarslan, Mete Bey tarafından teşkilatta göreve başlatılsa da Zehra, Serdar'a şüphe ile yaklaşır. Serdar ise olan biteni herkese anlatmaya başlar.
Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Necati'den Aziz'e ters köşe!
Hekimoğlu 41. bölüm fragmanı yayınlandı! | İpek'ten Ateş'in gönlüne tatlı bir dokunuş!
Sen Çal Kapımı 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Eda'ya büyük aşk hamlesi!
Alev Alev 18. bölüm fragmanı yayınlandı! | İskender'den Çiçek'e büyük sürpriz!
10 Mart 2021 Çarşamba 11:03
Benzer Videolar