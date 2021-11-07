Çetin ve Pınar’ın yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmalarının ardından Pınar’ın kafası oldukça karışıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Teşkilat 21. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TEŞKİLAT 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Serdar ve Zehra’nın ele geçirdiği Ariel, gemiden çalınan gizli verilerin yerini söylemesi karşılığında canının bağışlanması için yalvarır. Hakkı ve Hulki, yanlarındaki Yusuf’la birlikte alarm durumuna geçmiş hapishaneden çıkış yolu aramaktadırlar. Hapishaneden kaçmayı başarırlar ancak İsrail’in en çok aranan isimleri haline gelirler. Krizlerle dolu büyük bir kaçış operasyonu onları beklemektedir.

Çetin ve Pınar’ın yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmalarının ardından Pınar’ın kafası oldukça karışır. Pınar yaşadığı gelgitlere rağmen her ne pahasına olursa olsun Yağmur’u korumak zorundadır.

Serdar ve Zehra, Ariel’in verileri sakladığı yere giderken peşlerine yabancı istihbarat takılır. İsrail’deki Türk büyükelçiliğine yanlarındaki Ariel’le birlikte girmek zorunda kalan Serdar ve Zehra, uluslararası çapta büyük bir diplomatik kriz riskinin ortasında kalırlar.

TEŞKİLAT 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE