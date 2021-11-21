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Teşkilat 23. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm YouTube izle

TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden olan Teşkilat 23. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor.  Ebru’ya düzenlenen saldırının haberiyle ekip iyice sarsılıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Teşkilat 23. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik.

Teşkilat 23. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm YouTube izle

Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat dizisi 23. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına geçiyor. Ebru'ya düzenlenen saldırı sonrası Uzay, Ebru’nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Teşkilat 23. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm YouTube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

Teşkilat 23. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm YouTube izle

TEŞKİLAT 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ekip Yağmur’un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken  Ebru’ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır. Uzay, Ebru’nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar. Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır. 

Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.
Moskova’da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE 

Teşkilat 23. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm YouTube izle

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