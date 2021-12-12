Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat dizisi heyecan dolu yeni bölümleriyle TRT 1 izleyicisi karşısına geçmeye devam ediyor. Serdar’ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye gireceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Teşkilat 26. bölüm canlı, tek parça izle | Teşkilat son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TEŞKİLAT 26. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Serdar’ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım’ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur. İkili Libya’daki problemi çözmek için Ceren’in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

TEŞKİLAT 26. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE