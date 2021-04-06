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  3. Teşkilat 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Irak'ta efsane takas operasyonu!

Teşkilat 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Irak'ta efsane takas operasyonu!

TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ekip, Fadi'nin sevgilisi Leyal ile Hulki'nin takasını yapmak için Kuzey Irak'ta operasyon yapacak. Fadi'nin de katıldığı takas heyecanlı dakikalar sahne olurken MİT ekibi de SİHA desteğiyle nefes kesen bir operasyon gerçekleştirecek.

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06 Nisan 2021 Salı 10:24
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