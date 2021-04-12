Teşkilat 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekipten terör örgütüne büyük operasyon!
TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serdar, Hulki ve Zehra terör örgütünün eline düşerken masada ölümle burun buruna gelen Fadi, örgütten bir şans daha ister. Ceren'in yöneteceği operasyonun ne olduğu merakla beklenirken ekip yeni hedef için çatışmaya girer.
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12 Nisan 2021 Pazartesi 10:46
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