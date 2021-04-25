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Teşkilat 8. bölüm canlı izle| Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat yepyeni heyecan dolu bir bölümüyle bu akam izleyici karşısında olacak. Mete başkanın vurulması tüm ekibi sarsar. Peki Mete sağlığına kavuşacak mı? İşte Teşkilat 8. bölüm canlı izle| Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle...

Teşkilat 8. bölüm canlı izle| Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır. Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır. İşte Teşkilat 8. bölüm canlı izle| Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle...

Öte yandan ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan’a yapılan saldırının haberiyle sarsılır. Karargâhta buluşan ekip Mete’nin intikamını almak için kollar sıvar. 

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TEŞKİLAT 8. BÖLÜM CANLI İZLE| TEŞKİLAT SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Mete’ye yapılan saldırının faili Fadi’ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur. Nihayet Uzay’ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi’nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır. Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.

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Fadi’ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip, Kasım’ı ele geçirmek için zekice bir oyun kurar. Türk İstihbaratının yeğeni Kasım’ın peşinde olduğunu öğrenen Fadi ise bunu engellemek için tüm imkanlarını seferber edip harekete geçer.

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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