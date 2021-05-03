Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen MIT destekli dizisi Teşkilat yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesti. Serdar'ın güvenmeye devam ettiği Ceren aşkının yerine görevini ön planda tutmaya devam eder. Ceren, kendisine verilen deşifre etme görevini yerine getirecek mi? İşte Teşkilat 9. bölüm full, tek parça izle| Teşkilat son bölüm Youtube full izle....

TEŞKİLAT 9. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE| TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE FULL İZLE

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren’i takip ederken fotoğrafları çekilir.

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Serdar ve Zehra, Kasım’la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım’ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek için Yunanistan’daki dostu Stefanos’tan yardım ister.



Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren’in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren’e yeni görevini ileterek Serdar’ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.