Teşkilat bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un bulunduğu Milli İstihbarat Teşkilatını anlatan Teşkilat dizisi Pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor. TRT 1'in reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizisi yeni yılın ikinci gününde ekranlara gelmedi. Diziye yayın akışında yer verilmezken "Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" filminin akışta yer aldığı görüldü. Bu nedenle vatandaşlar da internet arama motorlarında Teşkilat bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? sorularına yanıt arıyorlar.

TEŞKİLAT BU HAFTA VAR MI, YOK MU? TEŞKİLAT BUGÜN NEDEN YOK 2 OCAK 2022 PAZAR?

Her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı nedeniyle diziler ara vermektedir. Bu nedenle TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 2 Ocak 2021 Pazar günü ekranlara gelmeyecek. Dizi bu haftayı pas geçmesinin ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam edecek.

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKIYOR? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Her hafta pazar günleri TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi, yılbaşı arasının ardından 9 Ocak 2022 Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Ceren ile Elçi, Almanya'ya giderek örgüt için çalışmalarda bulunmaktadır. Yıldırım'ın da bu ülkeye gideceğini öğrenen ekip harekete geçmiştir.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat’, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Yavuz Bingöl ve Gürkan Uygun.