Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını kurulan ekibin başına geçen Serdar'ın bu seçimi sevgilisi Ceren'in görev icabı da olsa onu ölü bilmesi anlamına gelmektedir. Serdar bu ikilem arasında kalırken, ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin yaptığı seçimler ile farkına varırlar. İşte Teşkilat dizisi 1. bölüm full izle |Teşkilat ilk bölüm Youtube full izle...

TEŞKİLAT DİZİSİ 1. BÖLÜM FULL İZLE

Deneyimli istihbaratçı Mete, öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...

Öte yandan Mete Bey kurulacak ekip için Zehra, Hakkı Dayı, Pınar, Hulki, Uzay ve Gürcan gibi başarılı isimleri düşünür. Tek tek görüşerek her birine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini “ölmüş bilmesi” gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklifinde bulunur. Ekip üyeleri vatan sevgileri ve aileleri arasında bir ikilemde kalır. İzleyici tarafından verilecek karar ise merak konusu oldu...