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  3. Teşkilat dizisi 3. bölüm fragmanı yayınladı! Ekip Pascal'ın peşinden Berlin'e gider

Teşkilat dizisi 3. bölüm fragmanı yayınladı! Ekip Pascal'ın peşinden Berlin'e gider

TRT'nin yeni iddialı dizisi Teşkilat'ın 3. bölüm fragmanı yayınladı! Teşkilat'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Pascal için ekip Berlin' yola çıkar. Çok kısıtlı süresi olan ekip düşman karşısında yine hünerlerini sergiliyor. İşte Teşkilat dizisi 3. bölüm fragmanı...

Pascal’ın yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal’ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır. Bu doğrultuda ekibin lideri Serdar ve arkadaşları Berlin'e giderler.

Teşkilat dizisi 3. bölüm fragmanı yayınladı! Ekip Pascal'ın peşinden Berlin'e gider

Ekibi karşısında gören Pascal şoke olur. Öte yandan Serdar kız arkadaşının ajan çıkmasının ardından ekibe ve işine iyice sarılmıştır. Zehra ile Serdar arasındaki yakınlaşma ise izleyicinin dikkatinden kaçmıyor. Peki Ekip, mühendislerin intikamını almak için Pascal'ı alt edebilecek mi? 

İşte Teşkilat dizisi 3. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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