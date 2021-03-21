Serdar, atlattığını düşünse de yaşamış olduğu aşk oyununu düşünmeden edemiyor. Diğer yanda ise ülkenin en başarılı mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. İşte Teşkilat dizisi 3. bölüm full izle|Teşkilat son bölüm full izle Youtube...

Serdar bu konuda çok didiştiği Zehra’dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor. Kurdukları tuzak Zehra’yı ve ekibin geri kalanı sinirlendirse de plan işe yarıyor.

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Ekip ülkesi için elinden geleni yaparken, kendilerini ölü bilen ailelerine yardım edememekle başa çıkmaya çalışıyor. Vatanı her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.



Kurulan bir oyun ile Pascal’a saldırı talimatını veren “Şirket”e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin’e sonra Berlin’de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.