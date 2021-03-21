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  3. Teşkilat dizisi 3. bölüm full izle|Teşkilat son bölüm full izle Youtube

Teşkilat dizisi 3. bölüm full izle|Teşkilat son bölüm full izle Youtube

TRT1 ekranlarının kısa sürede büyük ilgi toplayan iddialı dizisi Teşkilat bu akşam 3. yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Ekip öldürülen mühendislerin kanını yerde koymamaya niyetlidir. Peki ekip o şirkete ulaşabilecek mi? İşteTeşkilat dizisi 3. bölüm full izle|Teşkilat son bölüm full izle Youtube...

Teşkilat dizisi 3. bölüm full izle|Teşkilat son bölüm full izle Youtube

Serdar, atlattığını düşünse de yaşamış olduğu aşk oyununu düşünmeden edemiyor. Diğer yanda ise ülkenin en başarılı mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. İşte Teşkilat dizisi 3. bölüm full izle|Teşkilat son bölüm full izle Youtube...

Teşkilat dizisi 3. bölüm full izle|Teşkilat son bölüm full izle Youtube

Serdar bu konuda çok didiştiği Zehra’dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor. Kurdukları tuzak Zehra’yı ve ekibin geri kalanı sinirlendirse de plan işe yarıyor. 

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM FULL İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Teşkilat dizisi 3. bölüm full izle|Teşkilat son bölüm full izle Youtube
 
Ekip ülkesi için elinden geleni yaparken, kendilerini ölü bilen ailelerine yardım edememekle başa çıkmaya çalışıyor. Vatanı her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.
Teşkilat dizisi 3. bölüm full izle|Teşkilat son bölüm full izle Youtube
Kurulan bir oyun ile Pascal’a saldırı talimatını veren “Şirket”e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin’e sonra Berlin’de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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