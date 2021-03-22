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  3. Teşkilat dizisi 3. bölümüyle ters köşe yaptı! Diziyi izleyenler ayakta alkışladı

Teşkilat dizisi 3. bölümüyle ters köşe yaptı! Diziyi izleyenler ayakta alkışladı

TRT1’in yeni dizisi Teşkilat, dün akşam yayınlanan 3. bölümüyle izleyenleri ters köşe yaptı. 2. bölümde Pascal’ı terör örgütünün kaçırdığını zanneden izleyiciler, işin aslının öyle olmadığını anladı.

Teşkilat dizisi 3. bölümüyle ters köşe yaptı! Diziyi izleyenler ayakta alkışladı

TRT1’in yeni dizisi Teşkilat, büyük beğeniyle vatandaşlar tarafından izleniyor. Dizi reytinglerde 1 numaraya oturmuş durumda. Teşkilat dizisinin başrolünde, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in gibi önemli isimler yer alıyor.

TERS KÖŞE YAPILDI

Öte yandan 2. bölümün sonunda SİHA mühendislerini katledilmesinde payı olan ve MİT’in gizli bilgi ve belgelerini çalan Pascal’ı yakalayıp bir gizli eve yerleştirir. Pascal, daha sonra dizin sonuna doğru izleyenlerin terör örgütünün operasyonun sandığı bir operasyonla kaçırılır. Ancak işin aslı 3. bölümde ortaya çıkar. Pascal’ın bağlantılarını deşifre  etmek isteyen MİT, aslıda Pascal’a bir tuzak kurduğu anlaşılır.

KAÇIŞ SAHNESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Pascal'ın bağlantılarıyla Berlin'de operasyon gerçekleştiren özel ekip, çok başarılı bir operasyona imza ettı. Şikete ulaşmak için baloya sızdı. Daha sonra Şirket'in yöneticisini ortaya çıkaran ekip Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre oldu. Serdar ve Zehra otel çatısından karşı apartmana bir ip vasıtasıyla kaçmayı başardı. Finalde ise ekip, saldırının planlayıcısı Pascal'ı öldürerek intikam aldı.

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4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI

Her saniyesiyle heyecan dolu bir bölüm geride kalırken  Dizinin 4 bölüm fragmanı da yayınladı. 4 Bölümde de izleyicileri oldukça heyecanlandıran sahneler yer alıyor.

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TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU:

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir.

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Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır. Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

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