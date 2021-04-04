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  3. Teşkilat dizisi 5. bölüm canlı izle|Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle

Teşkilat dizisi 5. bölüm canlı izle|Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle

TRT 1'in iddialı dizisi Teşkilat'ın 5. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Yeni bölümde Mete Bey, ekibi hemen ülkeden çıkış yapmaları için uyarır. Bu endişesinin nedeni ise Hulki'dir. İşte Teşkilat dizisi 5. bölüm canlı izle|Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle....

Teşkilat dizisi 5. bölüm canlı izle|Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat yine bol aksiyonlu bir bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Patlayıcı yüklü bir kamyonda alıkonunan Serdar'ı kurtulması için fazla zamanı yoktur. Peki Serdar kurtulmanın yolunu bulabilecek mi? İşte Teşkilat dizisi 5. bölüm canlı izle|Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle...

Teşkilat dizisi 5. bölüm canlı izle|Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle

Öte yadan Türkiye’yi zor duruma düşürecek bir bombalı saldırı gerçekleşmek üzeredir. Zehra, Pınar ve Hakkı ise Alman polisinin ablukası altında, bomba yüklü aracın uzaklaşmasını beklemek durumda kalırlar. Mete olası koşulları değerlendirerek, saniyelerle yarışan ekibi, Hulki’nin tehlikeli manevrası ile hem zaman kazanır hem de krizi önleyemeye çalışır.

TEŞKİLAT 5. BÖLÜM CANLI İZLE| TEŞKİLAT SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Teşkilat dizisi 5. bölüm canlı izle|Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izle

Neo-Naziler Türkiye aleyhinde yayın yapan derginin önündeki protesto alanına gelirler. Esir aldıkları Serdar’ı da protestoculara göstererek, herkesi havaya uçurma planları devreye sokarlar. Fakat ekip üyeleri ayrı ayrı yerlerde olsalar da bir mücadeleyi elden bırakmazlar. Verilen mücadelede bir de kayıp verirler: Hulki Rainer’e, dolayısıyla da Fadi’ye esir düşer. O Almanya’da babası da yoğun bakımda hayat mücadelesi vermektedir.

Ceren deşifre olduğundan şüphelenmektedir. Operasyonlardaki başarısız oluşuyla gözden düştüğünü düşündüğü esnada Serdar’ın kendisine evlenme teklif etmesiyle tüm dengeler değişir. Peki Serdar'ın planı nedir?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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