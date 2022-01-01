Aşı için sıra bekleyememiş, doktoru darp etmişti! O saldırgan tutuklandı!2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107330186Tansel Öngel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel'in biyografisi...Alican Yücesoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy'un biyografisi...2022 Kilis 7 Aralık Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 106870277Doğu Demirkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'un biyografisi...Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Maske Kimsin Sen jürisi Melis Sezen'in biyografisi...1 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 1 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıEda Ece kimdir? Nereli, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen jürisi Eda Ece'nin biyografisi...
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan özel ekibin operasyonlarını ve çalışmalarını anlatan TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 2 Ocak 2022 Pazar günü ekranlara gelmedi. Bu nedenle akıllarında soru işareti bulunanlar Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor? sorularına yanıt arıyorlar.

Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un bulunduğu Milli İstihbarat Teşkilatını anlatan Teşkilat dizisi Pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor. TRT 1'in reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizisi yeni yılın ikinci gününde ekranlara gelmedi. Diziye yayın akışında  yer verilmezken "Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" filminin akışta yer aldığı görüldü. Bu nedenle vatandaşlar da internet arama motorlarında  Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor?  sorularına yanıt arıyorlar. 

Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

TEŞKİLAT DİZİSİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? TEŞKİLAT DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK 2 OCAK 2022 PAZAR?

Her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı nedeniyle diziler ara vermektedir. Bu nedenle TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat,  2 Ocak 2021 Pazar günü ekranlara gelmeyecek. Dizi bu haftayı pas geçmesinin ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam edecek. 

Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKIYOR? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Her hafta pazar günleri TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi, yılbaşı arasının ardından 9 Ocak 2022 Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Ceren ile Elçi, Almanya'ya giderek örgüt için çalışmalarda bulunmaktadır. Yıldırım'ın da bu ülkeye gideceğini öğrenen ekip harekete geçmiştir. 

Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat’, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. 

Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Yavuz Bingöl ve Gürkan Uygun.

Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor? Teşkilat dizisi bu hafta var mı, yok mu? Teşkilat dizisi bugün neden yok 2 Ocak 2022 Pazar? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT