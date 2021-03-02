Televizyon ekranlarına yepyeni bir soluk katmaya gelen Teşkilat dizisi tanıtım fragmanı ile vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. TRT1 kanalında yayın hayatına başlayacak olan dizinin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat dizisi oyuncuların kimler? İşte detaylar...

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İzleyici tarafından büyük bir merakla beklenen Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, gerçek hayatta olduğu gibi yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini ele alıyor.

Gittikçe artan yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Gerçekleşen saldırının arkasında ise yabancı istihbarat servisleri olduğu tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi başarılı oyuncular yer alıyor.