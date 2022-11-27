Teşkilat dizisi var mı 27 Kasım 2022 Pazar? Teşkilat dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her Pazar günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen Teşkilat dizisi bugün yayınlanmadığı için diziseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisi var mı 27 Kasım 2022 Pazar? Teşkilat dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Teşkilat dizisi var mı 27 Kasım 2022 Pazar? Teşkilat dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in en çok sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi, her pazar ekranları renklendirmeye devam ediyor. Bugün, yani 27 Kasım 2022 Pazar günü de yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen dizinin yerine maç yayınlanması merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisi var mı 27 Kasım 2022 Pazar? Teşkilat dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT DİZİSİ VAR MI 27 KASIM 2022 PAZAR?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Maç programının yoğun olması sebebiyle pek çok dizi gününde ve saatinde ekranlara gelemedi. 27 Kasım Pazar günü yeni bölümü yayınlanması gereken Teşkilat dizisi de, maç programı nedeniyle bugün yayınlanmayacak.

Teşkilat dizisi var mı 27 Kasım 2022 Pazar? Teşkilat dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT DİZİSİ NEDEN YOK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle yeni bölümlerine ara veren diziler arasında yer alan Teşkilat dizisi de, bu akşam yayınlanmayacak.

Teşkilat dizisi var mı 27 Kasım 2022 Pazar? Teşkilat dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Teşkilat dizisinin 4 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

Teşkilat dizisi var mı 27 Kasım 2022 Pazar? Teşkilat dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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