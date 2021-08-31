Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Teşkilat 2. sezon ne zaman başlayacak 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arsında yerini aldı. İşte konuyla ilgili bilgiler...

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

TRT 1'in merakla beklenen dizisi Teşkilat için set hazırlıkları yapılmaya başlandı. Yeni sezonun çalışmalarına koronavirüs yüzünden ara verilse de set ekibinin yaptığı açıklamaya göre dizinin çekimlerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı belirtildi.

TEŞKİLAT 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan ve Ankara'da çekilen Teşkilat dizisi 2. sezon hazırlıkları sürerken set ekibinden tam tarih gelmese de dizinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması yönünde bir açıklama geldi. Hayranlarının merakla beklediği dizi bir sorun çıkmazsa Eylül ayının ikinci haftasında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

DİZİYE YENİ OYUNCU KATILDI

Diziye Uyanış Büyük Selçuklu'dan Gürkan Uygun ve Maraşlı'daki performansı ile dikkat çeken Hakan Boyav katıldı.