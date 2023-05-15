Teşkilat dizisinden kötü haber! Kadro bir bir dağılıyor: Onlar final öncesi ayrılacak!

Teşkilat dizisi, Ankara'da tamamlanan ilk sezonun ardından İstanbul'da aksiyon dolu bir şekilde devam etmişti. Ancak dizi takipçilerini üzen bir haber geldi. TRT'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon tarihi açıklandı ve sezon finali öncesinde kadroda ayrılacak isimler de belirlendi.

Dizi, başarılı kadrosu ve etkileyici kurgusuyla sezon boyunca izleyicileri ekranlara bağlamıştı. Polisiye ve aksiyon temalı bu dizi, TRT'nin Diriliş Ertuğrul ve Alparslan Büyük Selçuklu gibi başarılı dönem filmleriyle birlikte yayınlanmıştı. 74. bölümüyle izleyiciyle buluşan dizi her Pazar akşamı 20:00'da geniş bir takipçi kitlesiyle buluşuyordu.

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79. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDİYOR





Ancak diziye sezon finali kararı gelmesi izleyicileri üzdü. Teşkilat dizisi, başarılı kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan bir projeydi. Sezon finali kararı ve kadro değişiklikleri hakkında son dakika açıklamaları yapıldı. 3 sezon boyunca başarılı bir kadro ile izleyicileri etkileyen dizi, 79. bölümde sezon finali yapacak.

Ayrıca, yeni sezon için hazırlıkların devam ettiği belirtildi ve bazı isimlerin kadroda yer almayacağı duyuruldu. Gürkan Uygun'un "Yıldırım" karakteriyle ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın "Siyah İnci" karakteriyle diziye veda edeceği söylendi.

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Teşkilat dizisi, sezon finali öncesinde heyecanla izlenmeye devam ediyor ve yeni sezonda da izleyicileriyle buluşmak için çalışmalarını sürdürüyor.