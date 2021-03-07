Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği ve TIMS&B Productions imzasını taşıyan Teşkilat dizisi izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisinin Ceren'i kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte detaylar...

TEŞKİLAT DİZİSİNİN CEREN'İ KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kendisinin başka kardeşi yoktur. Babasının mesleği bankacılık, annesinin mesleği ise öğretmenliktir. Üniversite hayatını İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü okuyarak bitirdi. Bu üniversiteden sonra kendisi master yapmıştır.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Ceren karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ezgi Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Dizileri, filmleri ne?