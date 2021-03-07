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Teşkilat dizisinin Mete'si kimdir? Mesut Akusta kimdir?

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi Teşkilat ekran yolculuğuna 7 Mart Pazar akşamı başlıyor. Peki Teşkilat dizisinin Mete'si kimdir? Mesut Akusta kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

Teşkilat dizisinin Mete'si kimdir? Mesut Akusta kimdir?

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği,TIMS&B Productions imzasını taşıyan Teşkilat dizisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Teşkilat dizisinin Mete'si kimdir? Mesut Akusta kimdir? İşte ayrıntılar...

TEŞKİLAT DİZİSİNİN METE'Sİ KİMDİR?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya, Sarayönü, Gözlü beldesinde dünyaya geldi. Babası Ali Akusta devlet tarım ve hayvan üretme çiftliğinde teknisyenlik mesleğini icra ediyordu. İlkokulu orada bitirdi. Babası emekli olunca annesinin memleketi Ayfon'a gittiler. 1976 yılında ortaokula Afyon'da gitti. Ortaokul son sınıftayken okuldan uzaklaştırıldı. Daha sonra Babası vefat edince 1985 yılında Ankara'ya gitti.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Mete karakterine hayat veren usta oyuncu Mesut Akusta'nın  detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mesut Akusta kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Mesut Akusta kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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