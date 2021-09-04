Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul 3 yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan ayrıldı mı?

Sevilen dizi Teşkilat'ta Serdar karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Çağlar Ertuğrul'un özel hayatıyla ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı. Ertuğrul'un 3 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Kayla Manukyan'dan ayrıldığı öne sürüldü.

Afili Aşk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kurt Seyit ve Şura ve Teşkilat gibi oldukça izlenen dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un aşk hayatı hakkında üzücü bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre, yakışıklı oyuncu sevgilisinden ayrıldı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırak ikili ayrılık iddialarını güçlendirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında Çeşme'de objektiflere takılan çiftten Çağlar Ertuğrul kendisine yöneltilen evlilik sorularına "Aman abi o konulara girmeyelim." yanıtını vererek dikkat çekmişti. İkilinin ayrılık iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak ediliyor.

KAYLA MANUKYAN KİMDİR?

Kayla Manukyan, dizi ve sinema sektöründe kostüm asistanı olarak görev alan başarılı bir stilisttir. Çağlar Ertuğrul ile Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin setinde tanıştığı ifade ediliyor. Kayla Manukyan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

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ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. 2005 yılında Bornova Anadolu lisesinden mezun olmuş ardında 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği okuyarak lisans eğitimini tamamlamıştır. Üniversitenin tiyatro klubüne üye olan Ertuğrul, ilk tiyatro deneyimini burada yapmıştır.Çağlar Ertuğrul, üniversites son sınıftayken Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde eğitim görmüş ardından 3 MOTA Sanat Atölyesinde modern oyunculuk dersleri almıştır.

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