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  3. Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimlerine korona arası! Testleri pozitif çıktı!

Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimlerine korona arası! Testleri pozitif çıktı!

TRT’nin izlenme rekorları kıran dizisi Teşkilat’ın seti yaşanan korona vakaları nedeniyle durdu.

Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimlerine korona arası! Testleri pozitif çıktı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tims&B imzalı Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtcu'nun başrolünde olduğu Teşkilat dizisi ikinci sezon için başkentte çekimlere başladı. 

Yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

İlgiyle izlenen dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimlerine korona arası! Testleri pozitif çıktı!

Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor.

Dizinin setine bu süre zarfında çekimler durduruldu.

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TEŞKİLAT KONUSU

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...

Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimlerine korona arası! Testleri pozitif çıktı!

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