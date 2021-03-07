Teşkilat dizisinin Zehra'sı kimdir? Deniz Baysal Yurtcu kimdir?
TRT ekranlarının yepyeni yapımı il bölüm tanıtımı ile dikkatleri çekmeyi başardı. Dizinin oyuncuları merak konusu olurken, araştırılma konusu edildi. Peki Teşkilat dizisinin Zehra'sı kimdir? Deniz Baysal Yurtcu kimdir? Detaylar haberimizde...
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlendiği TIMS&B Productions imzalı Teşkilat dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Teşkilat dizisinin Zehra'sı kimdir? Deniz Baysal Yurtcu kimdir? İşte detaylar...
TEŞKİLAT DİZİSİNİN ZEHRA'SI KİMDİR?
Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezundur. İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlayan Baysal, çeşitli reklam filmlerinde oynadı.
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DENİZ BAYSAL YURTCU KİMDİR?
Deniz Baysal Yurtcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?