Teşkilat dizisiyle ilgili bomba iddia: Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılacağı konuşuluyor! TRT1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen dizi Teşkilat ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Dizide Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılacağı konuşuluyor.

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Ekranların sevilen dizileri arasında olan TRT1 kanalında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Teşkilat dizisinde başrol oynayan Çağlar Ertuğrul, yapım şirketi tarafından kendisine verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle projeden ayrılma kararı aldığı konuşuluyor. İddiaya göre ünlü oyuncu bu sebeple sezon finaliyle birlikte diziden ayrılacak Öte yandan Çağlar Ertuğrul bu konudaki sessizliğini korumaya devam ediyor. TeşkilatÇağlar Ertuğrul