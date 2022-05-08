Teşkilat Hakkı Dayı diziden çıkıyor mu, çıkacak mı ? Tuncer Salman Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Neden çıkıyor? merak edilen bu sorulara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milli İstihbarat Teşkilatı yani MİT'in önemli bir ekibinin operasyonel faaliyetlerini ve Türkiye aleyhinde çalışan odakları hayali karakterlerle ekrana taşıyan dizinin oyuncuları da profesyonel isimlerden seçilmiş durumda.

TEŞKİLAT HAKKI DAYI DİZİDEN ÇIKIYOR MU, ÇIKACAK MI ? TUNCER SALMAN TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU? NEDEN ÇIKIYOR?

Oyuncuları arasında yer alan isimlerden biri de Tuncer Salman'dır. Tuncer Salman, Teşkilat dizisinde Hakkı Dayı karakterini canlandırıyor. Hakkı Dayı MİT için çalışıyor; ancak çevresinde yer altı dünyasının karanlık işlerini ve sokak hayatının bir parçası olarak biliniyor.

Hakkı Dayı Teşkilat son bölümünde eyanı 35. Bölümü'nde yer almadı. Teşkilat’ın Hakkı Dayısı olan Tuncer Salman'ın diziden sezon finali nedeniyle ayrıldığı iddia ediliyor.