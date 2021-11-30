TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisi 24. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat son bölüm final sahnesinde, Yıldırım'ın zihnini kontrol etmesinden kurtulmak isteyen Serdar, beynine tehlikeli bir işlem yaptırdı. Ancak kalbi duran Serdar hareketsiz kalınca Zehra ise gözyaşlarına boğuldu. Teşkilat'ın bu son sahnesi ise akıllara 'Serdar öldü mü?' sorusunu getirdi. Peki Teşkilat Serdar öldü mü, ölecek mi? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

TEŞKİLAT SERDAR ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ? ÇAĞLAR ERTUĞRUL TEŞKİLAT'TAN AYRILIYOR MU?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat 28 Kasım Pazar akşamı 24. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın başrollerinde yer aldığı Teşkilat'ın son bölümünde Serdar şoku yaşandı.

Teşkilat son bölümde, Serdar'ın kaybolduğu dönemde Yıldırım'ın eline düştüğü öğrenildi. Beynine çeşitli işlemler yapılan Serdar'ın, Yıldırım'ın kontrolüne girdiği ve cinayet işlediği ortaya çıktı.

Serdar geçmişinde yaşanan karanlık olayı çözmek ve Yıldırım'ın kontrolünden çıkmak için kendisine zihin kontrolü çalışmasını yapan kişiyi Berlin'de buldu. Bu durumdan kurtulmak isteyen Serdar, zihin kontrolünü ortadan kaldırmak için tehlikeli bir işlem yaptırdı.

Beynine yapılan deney sırasında Serdar'ın kalbi durdu. Serdar'ı hareketsiz gören Zehra ise gözyaşlarına boğuldu. Dizide Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar'ın ölüp ölmediği ise dizinin 25. bölümünde belli olacak.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Serdar’ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım’la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış’ın Ebru’yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.

Serdar’la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur. Bu kararlar Serdar ve Zehra’yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.

Yıldırım’ın yaptığı hamlelerle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya’ya doğru yola çıkar. Libya’da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.