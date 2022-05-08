Teşkilat Tövbekar diziden çıkıyor mu, çıkacak mı ? Hakan Boyav Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Neden çıkıyor? merak edilen bu sorulara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milli İstihbarat Teşkilatı yani MİT'in önemli bir ekibinin operasyon faaliyetlerini ve Türkiye aleyhinde çalışan odakları hayali karakterlerle ekrana taşınıyor.

TEŞKİLAT TÖVBEKAR DİZİDEN ÇIKIYOR MU, ÇIKACAK MI ? HAKAN BOYAV TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU? NEDEN ÇIKIYOR?

Oyuncuları arasında yer alan isimlerden biri de Hakan Boyav'dır. Hakan Boyav, Teşkilat dizisinde tövbekar karakterini canlandırıyor. Boyav, MİT mensuplarına zaman zaman yardımcı olan gizemli 'Tövbekâr' karakterine hayat verdi.

Hakan Boyav'ın diziden sezon finali nedeniyle ayrıldığı iddia ediliyor.