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Teşkilat Tövbekar kimdir? Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında?

Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna Tövbekar olarak katılan Hakan Boyav'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Teşkilat Tövbekar kimdir? Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Teşkilat Tövbekar kimdir? Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna katılarak Tövbekar karakterine hayat veren oyuncu Hakan Boyav merak ediliyor. Biz de haberimizde Teşkilat Tövbekar kimdir? Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

TEŞKİLAT TÖVBEKAR KİMDİR?

Teşkilat ekibinin eski mensubu olan Tövbekar, Yıldırım'ın geçmişinde kilit bir noktada durur. Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.

HAKAN BOYAV KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu kuruluş ekibinde görev alan Hakan Boyav; 1988-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalışmıştır. 1993-2003 yıllları arasında ise Antalya Devlet Tiyatrosu’nda görev alan ve daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışan Hakan Boyav; halen Ankara Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçıları arasında yer almaktadır.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Ejder Kapanı, Ay büyürken uyuyamam, The International, Black Field, Hayattan Korkma, Vali, Barda, Bir Aşk Hikayesi, Hırsız Var, Beyaz Karanfil, Kış güneşi, Kurtlar vadisi pusu, Gece gündüz, Hanımın Çiftliği, kalpsiz adam, duvar, Dağlar delisi, Hırsız Polis, fırtına, seher vakti, Asmalı Konak ve Arapsaçı gibi pekçok dizi ve sinema filminde yer alan Hakan Boyav, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Celaleddin Paşa karakterine hayat vermektedir. Hakan Boyav, 1,86 metre boyunda, 84 kilo ve Oğlak burcudur.

Teşkilat Tövbekar kimdir? Hakan Boyav kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ödülleri:

2004 – Eleştirmenler Birliği “En İyi Yönetmen” Sersem Kocanın Kurnaz Karısı –
(Ankara Devlet Tiyatrosu, Van Devlet Tiyatrosu)
1995 – Ankara Sanat Kurumu “En İyi Yardımcı Oyunucu” The Good – Ankara
Devlet Tiyatrosu
1987 – Suat Taşer “Dramatik Yazarlık” Mansiyon – Çicek Çölü


Hakan Boyav’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2003 – Nafile Dünya – Ankara Devlet Tiyatrosu
2003 – Çiçekleri Sarı Kıza Yedirdim – Ankara Devlet Tiyatrosu
2002 – Git Gel Dolap – Ankara Devlet Tiyatrosu
1999 – Aşk Öldürür – Ankara Devlet Tiyatrosu
1998 – Ziyaretçi – Ankara Devlet Tiyatrosu
1998 – At – Ankara Devlet Tiyatrosu
1997 – Kanlı Düğün – Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 – Gılgameş – Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 – Budala – Ankara Devlet Tiyatrosu
1994 – The Got “Final” – Ankara Devlet Tiyatrosu
1994 – İyi (Good) – Ankara Devlet Tiyatrosu
1994 – Savaş Baba – Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 – Sersem Kocanın Kurnaz Karısı – Antalya Devlet Tiyatrosu
1990 – Şişedeki Balık – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1988 – Ayyar Hamza – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Hakan Boyav’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2021- Teşkilat
2017 – Payitaht Abdülhamid (Mahmud Celaleddin Paşa)(TV Dizisi)
2016 – Kış Güneşi (Kadim) (TV Dizisi)
2016 – Kehribar (TV Dizisi)
2014 – Beyaz Karanfil (Salih) (TV Dizisi)
2012 – Açlığa Doymak (Dursun) (Sinema Filmi)
2011 – Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Ahmet) (Sinema Filmi)
2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Dönek Hüsam) (Sinema Filmi)
2011 – 2014 Kurtlar Vadis Pusu (Kara) (TV Dizisi)
2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Berber Reşit) (TV Dizisi)
2009 – Ejder Kapanı (Adli Muhabir) (Sinema Filmi)
2009 – Black Field (Türk) (Sinema Filmi)
2008 – Vali (Korcan) (Sinema Filmi)
2008 – Kalpsiz Adam (Seyfi) (TV Dizisi)
2008 – Gece Gündüz (Topal İrfan) (TV Dizisi)
2007 – Hayattan Korkma (Bedrettin) (Sinema Filmi)
2007 – Duvar (Selim) (TV Dizisi)
2007 – Dağlar Delisi (Aydın Bey) (TV Dizisi)
2006 – Fırtına (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2006 – Barda (Patlak Osman) (Sinema Filmi)
2005 – Seher Vakti (Avni) (TV Dizisi)
2005 – 2006 Hırsız Polis (Kaporta Yakup) (TV Dizisi)
2004 – Hırsız Var! (Muammer) (Sinema Filmi)
2004 – Bir Aşk Hikayesi (Hüsnü) (TV Filmi)
2004 – Arapsaçı (Remzi) (TV Dizisi)
2002 – Asmalı Konak (Ahmet) (TV Dizisi)

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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