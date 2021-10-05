TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinin son bölümünde Zehra'nın ekipten ayrılmak istemesi izleyicileri şaşırttı. Bu olay üzerine Deniz Baysal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

TEŞKİKLAT ZEHRA DİZİDEN AYRILIYOR MU? DENİZ BAYSAL DİZİDEN ÇIKIYOR MU?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinin son bölümünde Zehra psikolojik bir savaş vererek ekipten ayrılmak istedi. Eski eşi olan kızının babası Kemal'i kaybeden Zehra'nın Pınar ile olan sahnesi izleyiciyi oldukça etkiledi. Halit Başkan’a bir mektup bırakan Zehra, ayrılık kararını bu şekilde duyurmuş oldu

Mektupta “Ayrılık vakti geldi. Kızımı hem annesiz hem babasız bırakabileceğimi sanmıyorum. Bu benim görevimi de layığı ile yerine getirmeme mani olacak. Son karar elbet sizin, lütfen istemeyerek de olsa bu kutsal vazifeden affımı kabul edin.” sözlerine yer verilmişti.

Dizi severler bu bölümün ardından Zehra'nın diziden çıkıp çıkmayacağını merak etmeye başladı. Deniz Baysal'ın Teşkilat'tan ayrılması gibi bir durum henüz gözükmüyor. Sadece hikaye gereği Zehra karakterinin bu şekilde davranması düşünülmüş olduğu gözüküyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır. Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır.