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  3. 'Teşkilatın numarasını verin' sözleriyle tanındı! O kurye yeni bir skandala karıştı

'Teşkilatın numarasını verin' sözleriyle tanındı! O kurye yeni bir skandala karıştı

İstanbul Tuzla'da maskesiz dolaştığı için hakkında işlem başlatılan Cihan Aksu, bekçiye, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Aksu daha önce  "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olmuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğunun bilinmesine rağmen bazı vatandaşlar ısrarla halk sağlığıyla oynamaya devem ediyor. Tuzla'da daha önce de maskesi yakalandığı için polisler tarafından durdurulup hakkında işlem yapılan Cihan Aksu adındaki kurye, “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olmuştu.

POLİSTEN SONRA BU KEZ DE BEKÇİYE BULAŞTI

Hakkında işlem yapan polis ekiplerini tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.

''BANA POLİS BİLE CEZA YAZAMADI''

Kurye Cihan Aksu, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

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