Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun babalığı 3. kez tattı! Eşi Şebnem Uygun güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle hafızalara kazınan şu sıralar da TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde canlandırdığı Yıldırım karakteriyle dikkat çeken Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun'un üçüncü çocukları dünyaya geldi

Bir kızı ve bir oğlu olan Gürkan Uygun üçüncü kez baba olma heyecanı yaşadı. Ünlü oyuncunun eşi Şebnem Uygun, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

MİRAN MAVİ

Bir erkek bebek dünyaya getiren Şebnem Uygun hastane odasından bebeğiyle fotoğrafını paylaşıp altına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü. Uygun ailesi bebeklerine Miran Mavi adını verdi.