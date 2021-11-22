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  3. Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun babalığı 3. kez tattı! Eşi Şebnem Uygun güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun babalığı 3. kez tattı! Eşi Şebnem Uygun güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

Şu sıralar Teşkilat dizisinde Yıldırım karakteriyle ekrana çıkan usta oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun babalığı 3. kez tattı! Eşi Şebnem Uygun güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle hafızalara kazınan şu sıralar da TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde canlandırdığı Yıldırım karakteriyle dikkat çeken Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun'un üçüncü çocukları dünyaya geldi

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun babalığı 3. kez tattı! Eşi Şebnem Uygun güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

Bir kızı ve bir oğlu olan Gürkan Uygun üçüncü kez baba olma heyecanı yaşadı. Ünlü oyuncunun eşi Şebnem Uygun, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun babalığı 3. kez tattı! Eşi Şebnem Uygun güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

MİRAN MAVİ

Bir erkek bebek dünyaya getiren Şebnem Uygun hastane odasından bebeğiyle fotoğrafını paylaşıp altına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü. Uygun ailesi bebeklerine Miran Mavi adını verdi.

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun babalığı 3. kez tattı! Eşi Şebnem Uygun güzel haberi sosyal medyadan duyurdu!

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