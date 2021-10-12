Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun'un kardeşiyle olan benzerliği şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı!

TV dizilerde efsanelerin arasında bulunan Kurtlar Vadisi'nde Memati rolüyle hafızalara kazınan, şimdilerde ise TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Gürkan Uygun'un kardeşi ortaya çıktı.

Gürkan Uygun'un 39 yaşındaki kardeşi Volkan Uygun'un abisiyle olan benzerliği görenleri şaşkına uğrattı.

MEMATİ'NİN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRMIŞ

Aslen Kocaeli, İzmitli olan Volkan Uygun en son Söz dizisinde Kibar yani Üstçavuş Cevdet Aydın karakterine can vermiştir.

Ayrıca Volkan Uygun'un Kurtlar Vadisi dizisinde Memati'nin gençliğini canlandırdığı öğrenildi.