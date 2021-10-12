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Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun'un kardeşiyle olan benzerliği şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı!

TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinde Yıldırım karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gürkan Uygun'un kardeşiyle olan benzerliği görenleri hayrete düşürdü.

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun'un kardeşiyle olan benzerliği şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı!

TV dizilerde efsanelerin arasında bulunan Kurtlar Vadisi'nde Memati rolüyle hafızalara kazınan, şimdilerde ise TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Gürkan Uygun'un kardeşi ortaya çıktı.

Gürkan Uygun'un 39 yaşındaki kardeşi Volkan Uygun'un abisiyle olan benzerliği görenleri şaşkına uğrattı.

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun'un kardeşiyle olan benzerliği şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı!

MEMATİ'NİN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRMIŞ

Aslen Kocaeli, İzmitli olan Volkan Uygun en son Söz dizisinde Kibar yani Üstçavuş Cevdet Aydın karakterine can vermiştir.

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun'un kardeşiyle olan benzerliği şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı!

Ayrıca Volkan Uygun'un Kurtlar Vadisi dizisinde Memati'nin gençliğini canlandırdığı öğrenildi.

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun'un kardeşiyle olan benzerliği şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı!

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