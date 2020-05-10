TESK'ten "kır düğünü" önerisi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin alınması şartıyla düğün organizasyonlarına esneklik tanınması gerektiğini belirterek, "Kapalı mekanlarda yapılamayan düğünler açık havada ve kır düğünü şeklinde olmalı. Eylül ayı beklenmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, düğünlerin ülke ekonomisi için önemine değinerek, birçok meslek kolunu yakından ilgilendirdiğine dikkati çekti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alınması şartıyla düğün organizasyonlarına esneklik tanınması gerektiğini savunan Palandöken, "Kapalı mekanlarda yapılamayan düğünler açık havada ve kır düğünü şeklinde olmalı. Eylül ayı beklenmemeli. Çünkü açık havada yapılacak düğünler, salgın açısından daha az risk taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, düğünlerin başlamasının bu süreçte tüm sektörleri hareketlendirerek işsizliğin tırmanmasının önüne geçeceğini kaydetti.

Kaynak: AA