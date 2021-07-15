Tesla araç sahipleri farelerden bıktı | Araç kablolarını kemiriyorlar! Nedeni ortaya çıktı!

Tesla elektrikli otomobil sahipleri farelerin araçlarına zarar vermesinden şikayet ediyor. Bu küçük kemirgenlerin aracın iç aksamında bulunan kabloları yemesi büyük sıkıntılara yol açıyor. Hepsi bununla da sınırlı değil. Fareler ayrıca fren hortumlarına ve soğutma sıvısı borularına da zarar veriyor. Bu da farkında olunmadan önemli problemler yaratabiliyor. Peki tüm bunlara neden olan şey ne?

SOYA MADDESİ FARELERİ ÇEKİYOR

Normalde araçlarda kablo yalıtımı için petrol ürünleri kullanılıyor. Ancak Tesla, elektrikli otomobillerinde kullandığı kabloların yalıtımı için petrol ürünleri yerine soya bazlı malzeme kullanıyor. Bu yüzden araçların iç tesisatında kullanılan soya yalıtımlı kablolar fareler için potansiyel yiyecek olarak görülüyor. Fareler soya bazlı kabloların tadına bakınca, Tesla sahiplerine binlerce dolarlık tamirat masrafı oluşuyor.

GARANTİ KAPSAMINDA SAYILMIYOR

Tesla'nın bakım danışmanı Jose Solis konuyla ilgili açıklamada bulundu. Solis: "Çoğu otomobil üreticisi daha düşük maliyetli ve çevreci olduğu için araba kablolarının yalıtımında soya kullanıyor. Bu malzemenin kullanımı tasarımda fabrika hatası olarak görülmüyor" ifadelerine yer verdi.

Deneyimli yönetici ayrıca "Tesla'nın kontrolü dışında çok fazla faktör olduğunu düşünürsek, bunu garanti veya onarım kapsamına alamayız" dedi. Yani şirket fare kemirmesi nedeniyle oluşan hasarları garanti kapsamına almayı reddediyor. Bu tarz bir problemle karşılaşan Tesla Model 3 sahibi, aracını onarmak için yaklaşık 5 bin dolarlık bir masrafa maruz kalıyor.