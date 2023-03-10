Tesla izin almayı başardı Türkiye'de şarj ağı kuracak!

Türkiye pazarına girmeye çalışan Tesla'ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansını veridi.

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Tesla izin almayı başardı Türkiye'de şarj ağı kuracak!

Türkiye pazarına girmeye çalışan Tesla'ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansını veridi. En son lisan alan Tesla ile birlikte şarj istasyonu kurma hakkı verilen şirket sayısı 119 olmuş durumda.

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TESLA HİZMETE BALŞIYOR

EPDK tarafından yapılan bilgilendiremeye göre Tesla ile birlikte toplamda 119 şirket, aldıkları lisanslarla ülkede insanların faydalanabilmesi için şarj istasyonları kurarak hizmet verebilecek. Tesla, Türkiye'de kuracağı istasyonlarla tüm elektrikli araç modellerine hizmet vermeyi amaçlıyor. Verdiği hizmetin karşılığını (kWh) bedeliyle orantılı bir şekilde belirleyecek.

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