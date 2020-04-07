Tesla mühendisleri solunum cihazı tasarladı!

CEO Elon Musk'in açıklaması ile harekete geçen Tesla mühendisleri solunum cihazı üretti.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretmeyi teklif eden Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın bu açıklamasından yaklaşık 2 hafta sonra Tesla mühendisleri geliştirdikleri solunum cihazının prototipini tanıttı.

Söz konusu solunum cihazının tasarımı büyük oranda Tesla modellerinin parçalarına dayandırıldı. Bu yöntem sayesinde şirketin mevcut malzemelerinin yeniden solunum cihazı üretmek adına kullanabildiği bilgisinin altı çizildi.

TEK ŞARTIM KULLANILMASI

Musk, halihazırda şirketinin elinde bulunan solunum cihazlarını ücret talep etmeden hastanelere göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Twitter'dan konu ile ilgili açıklama yapan Musk "Tek şartım bu cihazların depolara kaldırılmaması ve kullanılması" demişti.

İLK YANIT VEREN UKRAYNA

Musk'ın bu teklifine ilk yanıt veren ülke Ukrayna oldu. Ukrayna'nın Washinton elçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Ukrayna'nın solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğu ve Musk'ın cihazlarının ülkeye ulaştırılması için işbirliğine hazır olunduğu bilgisinin altı çizildi.

Geçtiğimiz günlerde corona virüs ile mücadele kapsamında ABD'nin Californiya eyaletine 1000 adet solunum cihazı gönderen Musk, Tesla'nın New York eyaletinin Buffalo kentinde bulunan fabrtikasının solunum cihazı üretmek için olabilecek en kısa sürede açılacağını duyrmuştu.

Musk Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında "New York'taki fabrikamız solunum cihazı üretemek için en kısa sürede yeniden açılacak.New York'ta yaşayan herkese yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

Geçtiğimiz günlerde, Musk, COVID-19 ile ilgili çalışanlarına bir mesaj göndermiş ve bu mesajda istatistik verilerine yer vererek trafik kazaları corona virüsten daha tehlikeli ifadelerine yer vermişti

Özel uzay SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından attığı tweette “Corona virüsü paniği aptalca” ifadelerini kullanmıştı.