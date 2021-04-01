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Tesla ve Toyota'dan ortaklık girişimi

Dünyanın en başarılı otomobil markalarından Tesla ve Toyota işbirliği yapmak için kolları sıvadı. İki otomobil devinin geçen yıldan bu yana SUV üretimi ortaklık anlaşması hakkında son aşamaya geldiği söylendi.

Tesla ve Toyota'dan ortaklık girişimi

Fox Business’ta yayımlanan habere göre iki dev otomobil şirketi arasındaki ortaklığın sonucu olarak yeni bir elektrikli SUV ortaya çıkabilir.

Ortak üretim anlaşması kabul olursa araç platformunun geliştirilmesi süreci Japon uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek. Tesla uzmanları ise bu süreçte otomobildeki elektronik kontrol ve programlama teknolojileriyle uğraşacak.

Tesla'nın sahibi Elon Musk‘ın geçen sene Eylül ayında gerçekleştirdiği Batarya Gününde; “2023 yılında 25 bin dolar (yarı fiyatına) bir elektrikli otomobil çıkaracağız” sözleri bu ortaklık için anlam kazandırıyor.

Tesla ve Toyota dan ortaklık girişimi

JAPONYA'DAKİ TESLA SATIŞININ ARTMASI BEKLENİYOR

Toyota ile ortaklık kurulduğunda Tesla, Toyota platformunu kullanarak kompakt bir SUV elektrikli aracı düşük maliyetle piyasaya sürebilecek. Ayrıca bu olaylar sayesinde Japonyada'ki Tesla satışlarının artış göstermesi bekleniyor.

Tesla ve Toyota şirketi elektrikli SUV üretimi hakkında gelecekteki ortaklıkları üzerine henüz resmi olarak açıklama yapmış değil. İlk modelin geliştirilme tarihi net değil, sadece 2022 ya da 2023 yılında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Tesla ve Toyota dan ortaklık girişimi

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