Teslim olan teröristten skandal itiraf! ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını önceden örgüte bildiriyordu

Yeni Şafak'ın haberinde yer alan bilgiye göre, dağlardaki sefil hayatlarına son vererek güvenlik güçlerine teslim olarak eski terör örgüt üyeleri, birbirinden önemli bilgileri açıkladı. İtiraflarda bulunan eski terör örgüt mensubu dış mihrakların, örgüte yardımda bulunduğunu ifade ederek o ülkelerin ismini açıkladı.

ESKİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİNDEN OLAY YARATAN İTİRAF

Teslim olan kimi üyeler, anlattıklarıyla HDP'nin PKK'ya terörist kazandırmadaki rolünü ortaya koyarken, kimi de örgüt içinde yaşanan kötüye giden durumlardan bahsetti. Öte yandan başta ABD olmak üzere yabancı ülkelerin örgüte destek verdiğini öne sürdü.

Terör örgütünün İslam dinine bakış açısı, DEAŞ/PKK ve PKK/FETÖ ilişkileri, Libya'daki Hafter güçlerinin teröristlerle sır görüşmesi, yine örgütle ilişkisini koparan kişilerce ortaya çıktı.

Gara'da 13 sivil vatandaşın şehit edilmesinin üzerinden pek fazla geçmeden teslim olan teröristler PKK'ya dış ülkelerden gelen desteğini tek tek anlattı. Eski terör üyesince terör örgütünün başta ABD, Fransa ve Rusya olmak üzere birçok ülkeyle iç içe ilişki yürüttüğü iddia edildi.