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Teşmil ne demek, TDK'ya göre Teşmil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teşmil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teşmil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teşmil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teşmil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teşmil ne demek, TDK'ya göre Teşmil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teşmil ne demek? Teşmil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teşmil kelimesi. Peki teşmil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teşmil nedir, teşmil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEŞMİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teşmil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teşmil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teşmil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kapsamına alma, genişletme, yayma

TEŞMİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teşmil etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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