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Teşrifat ne demek, TDK'ya göre Teşrifat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teşrifat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teşrifat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teşrifat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teşrifat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teşrifat ne demek, TDK'ya göre Teşrifat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teşrifat ne demek? Teşrifat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teşrifat kelimesi. Peki teşrifat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teşrifat nedir, teşrifat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEŞRİFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teşrifat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teşrifat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teşrifat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
- Kurallara göre davranma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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