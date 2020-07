Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hazreti Muhammed'in bayramının arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiği rivayet edilmesi dolayısıyla, teşrik tekbiri merak edilen konular arasında. Peki Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Ayrıntılar haberimizde...

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Hanefî mezhebine göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz sonrası teşrik tekbiri getirmek, tüm müminlere vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilirse tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd”

“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre;

“Teşrik” Arapçada etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelmektedir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu nedenle bu 3 güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmektedir.

“Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek anlamına gelmektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayıp Kurban bayramının 4. gününe ikindi namazına dek (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır.

Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü.

Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kurban bayramı 4 gün sürecek. Aşağıda bayram günler verilmiştir.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazına ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler her ne kadar internette arama yapsa da belirtmeliyiz ki Kurban Bayramı namazı ile Ramazan Bayramı namazı arasında pek fark yok.

Bayram namazı senede yalnızca iki kez kılındığı için unutulabiliyor. Bu durum dolayısıyla bayram namazının kılınışını resimli olarak incelemek akılda kalması açısından daha iyidir.

Kurban Bayramı namazı ve Ramazan Bayramı namazı cemaatle kılınır.

İmam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Camide bulunan cemaat de bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" de, tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde yapar.

Ardından Sübhâneke okunur. Peşinden imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra yine "Allâhü ekber" denilerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI (RESİMLİ ANLATIM)

İmamin arkasinda yer alırız ve "Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan yada Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz. (1.tekbir) Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlarız.

Ellerimizi bağlarız ve sessizce Sübhaneke'yi okuruz.

2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yanlara salarız.

3. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yanlara salarız.

4. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

"Allahu Ekber" ellerimizi bağlarız. İmam, gizlice "Euzü Besmele", açiktan Fatiha ve bir sure okur. Biz ise bir şey okumaz, imamı dinleriz. Sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece Bayram namazının ikinci rekatı başlamış olur. Ayağa kalkınca elleri bağlarız. İmam Fatiha ve bir sure okur. Hiç birşey okumadan imamı dinleriz.

1. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yanlara salarız.

2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yanlara salarız.

3. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yana salarız. 4. Tekbiri alırız. Ellerimizi yukarıya kaldırmadan ve bağlamadan "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar...

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" deyip: "Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Dualar bitince imamla birlikte yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz. Sonra sola çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz. Böylece Bayram namazı sona ermiş olur.

KURBAN NAMAZI KILINIŞI (RESİMLİ ANLATIM)

2 rekat nafile namazın kılınışı şöyle:

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diye niyet ederiz.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke‘yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.i

Rüku‘ya gideriz.



Secde‘ye gideriz.

Doğruluruz,

tekrar Secde‘ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.



Rüku‘ya gideriz.



Secde‘ye gideriz.

Doğruluruz,

tekrar Secde‘ye gideriz.



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

KURBAN NAMAZI HAKKINDA

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir lüzumlilik bulunduğu inancı ya da düşüncesi yanlıştır. Fakat şahıs nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir sürete, sebepli ya da sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen şahıs de bu tür bir ibadeti yapma olanağına kavuştuğu amacıyla Tanrı’ın verilen nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), lüzum beş süre farz namazların evvel ve sonrasında, lüzumse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nafile namaz kılar; sünnet ve nafile namazların evde kılınmasının daha ideal olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şu şekilde buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân, 81; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 213) Diğer bir hadislerinde ise Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Tanrı Teala, bu nafile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 210; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 186) buyurmuş; hem de “Namaz kılmayarak evlerinizi kabirlere çevirmeyin” (Buhârî, Salât, 52) ikazında bulunmuştur.

Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil bütün nafile namazların camide kılınması olası olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletlidir.