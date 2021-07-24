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Test Alert Natification ne demek? Iphone Test Alert Natification anlamı ne , nasıl kapatılır?

Sabah saatlerinde bir çok Iphone kullanıcısı telefonunda Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı ile panik anları yaşadı. Olayın ardından kullanıcılar Test Alert Natification ne demek? Iphone Test Alert Natification anlamı ne? sorularına yanıt aranmaya başladı.

Test Alert Natification ne demek? Iphone Test Alert Natification anlamı ne , nasıl kapatılır?

Sabah saatlerinde Iphone telefonlarına birden düşen Evde Kal bildirimi panik yarattı. Test Alert Notification uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir, ne anlama gelir sorularına yanıt aramaya başladı. Henüz konuya yönelik açıklama gelmezken detaylı bilgiler sorgulanıyor. Buna göre; Test Alert Natification ne demek? Iphone Test Alert Natification anlamı ne?

Test Alert Natification ne demek? Iphone Test Alert Natification anlamı ne , nasıl kapatılır?

TEST ALERT NATİFİCATİON NE DEMEK? IPHONE TEST ALERT NATİFİCATİON ANLAMI NE?

Test Alert Natification: test uyarısı bildirimi anlamına gelmektedir. Test Alert Natification genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaştı.

Test Alert Natification ne demek? Iphone Test Alert Natification anlamı ne , nasıl kapatılır?

EVDE KAL TÜRKİYE UYARISI NEDİR?

Koronavirüs salgınının devam ettiği bugünlerde telefonlara 'Evde Kal Türkiye' uyarısı geliyor. Vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasına vurgu yapılıyor.

Test Alert Natification ne demek? Iphone Test Alert Natification anlamı ne , nasıl kapatılır?

TEST ALERT NOTİFİCATİON UYARISI NASIL KAPATILIR?

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification

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