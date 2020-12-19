Testi pozitif çıkan doktor, kocasını darp etti, yüzüne tükürerek virüs bulaştırmaya çalıştı

İHA'nın haberine göre Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görevli Dr. F.İ, 4 ay önce "kediye kıyma verdim diye beni darp etti" iddiasıyla doktor eşi M.O.İ.’den şikâyetçi olmuş, daha sonra da şikayetinden vazgeçmişti. Olayın üzerinden geçen sürenin ardından Dr. F.İ. görev yaptığı Şanlıurfa’da rahatsızlanınca eşinin yanına, Samsun'un Bafra ilçesine geldi. Daha sonra F.İ. ve M.O.İ. koronavirüs testi yaptırdı.F.İ.'nin testi pozitif çıkarken, M.O.İ.’nin testi negatif çıktı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre evde bu olayın üzerine çift tartıştı ve Opr. Dr. M.O.İ., eşinin kendisine virüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği iddiasıyla karakola giderek şikâyetçi oldu.

"ZORLA VİRÜS BULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Opr. Dr. M.O.İ., olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, eşinin birkaç gündür rahatsız olduğunu ve beraber test yaptırdıklarını söyledi. M.O.İ. eşinin testinin pozitif, kendisinin testinin de negatif çıktığını ifade ederek," Eve geldik, kendisine evde bakıyordum. Bugün saat 13.00 gibi uyandı. Bugün de benim doğum günümdü. Ablam arayarak doğum günümü kutladı. Vay 'niye seni aradılar. Benim hakkımda mı konuşuyorsunuz' dedi. Marketten gidip bir şeyler alıp geldim. Aldıklarımı gibi benim kafama fırlattı. 'Sen beni hastaneye mi yatırmaya çalışıyorsun. Benden kurtulmaya mı çalışıyorsun' diyerek cinnet geçirdi. 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek yüzüme tükürdü. Tükürüğünü eline alıp ağzıma soktu. Birkaç gündür bana zorla virüs bulaştırmaya çalışıyordu. Daha sonra beni darp etti, sağımı solumu ısırdı. Daha önceden de bana iftira atıyordu. Polis çağırıyordu" diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE, BENİ DARP EDİYORDU"

Eşinin Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde doktor olduğunu belirten M.O.İ., eşinden şikayetçi olduğunu ifade etti. Eşinin karantinada olduğunu ve uzaklaştırma kararını aldığını söyleyen Opr. Dr. M.O.İ., "Can güvenliğim tehlikede. Daha önceden de böyle şeyler oluyordu, beni darp ediyordu. Gidip 'beni darp etti' diye şikayet ediyordu. En son beni şikayet ettiğinde kendi özgür ifadesiyle ifadesini geri aldı. Vicdan azabı çekti, 'ben yalan ifade verdim' diye. Ben de ondan şikâyetçi olmadım. Ama artık yani hastalara zarar olur, bana zarar olur diye mecbur ceza almasını istiyorum. Sadece kadınlara değil bu ülkede erkeklere de şiddet uygulanıyor. Bunun göz ardı edilmemesini istiyorum. Şikayetçiyim ve davamdan dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.