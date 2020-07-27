Testi pozitif çıkan kadın sosyal medyadan uyardı: ''Bana bir şey olmaz demeyin''

Manisa'da koronavirüs hastalığına yakalanan bir kadının hastaneden paylaştığı video izleyenleri duygulandırdı. Yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını öğrenen kadın tedavi gördüğü hastaneden vatandaşlara ''Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz demeyin'' diyerek uyarıda bulundu.