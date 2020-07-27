Testi pozitif çıkan kadın sosyal medyadan uyardı: ''Bana bir şey olmaz demeyin''
Manisa'da koronavirüs hastalığına yakalanan bir kadının hastaneden paylaştığı video izleyenleri duygulandırdı. Yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını öğrenen kadın tedavi gördüğü hastaneden vatandaşlara ''Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz demeyin'' diyerek uyarıda bulundu.
Manisa’nın Kula ilçesinde yaptığı testlerin konucunda koronavirüs kaptığını öğrenen tekstil fabrikası çalışanı 38 yaşındaki Ayşe Akbey, tedavi gördüğü hastaneden etrafta maskesiz dolaşıp sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Durumun ciddiyetini gözyaşlarıyla anlattığı videoda Akbey, ‘Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz demeyin’ diyerek tüm vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.
Tevfik Özlü'den korkutan açıklama: ''Türkiye'de 200 bin virüs taşıyıcısı var''
Trabzondaki sosyal mesafesiz koronavirüs partisi görenleri şoka uğrattı!
İçişleri Bakanlığı'ndan duyurdu! ''Yıldırım-3 Ağrı Dağı'' operasyonu başlatıldı
Küçükçemece’de 'kız kaçma' kavgası! Yumruklar, sopalar havalarda uçuştu
27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:07
Benzer Videolar