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  3. Testi pozitif çıkan kadın sosyal medyadan uyardı: ''Bana bir şey olmaz demeyin''

Testi pozitif çıkan kadın sosyal medyadan uyardı: ''Bana bir şey olmaz demeyin''

Manisa'da koronavirüs hastalığına yakalanan bir kadının hastaneden paylaştığı video izleyenleri duygulandırdı. Yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını öğrenen kadın tedavi gördüğü hastaneden vatandaşlara ''Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz demeyin'' diyerek uyarıda bulundu.

Manisa’nın Kula ilçesinde yaptığı testlerin konucunda koronavirüs kaptığını öğrenen tekstil fabrikası çalışanı 38 yaşındaki Ayşe Akbey, tedavi gördüğü hastaneden etrafta maskesiz dolaşıp sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Durumun ciddiyetini gözyaşlarıyla anlattığı videoda Akbey, ‘Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz demeyin’ diyerek tüm vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:07
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